В Ивановском районе врач сделал из медсестры еще и кочегара, чтобы у нее была зарплата повыше 21.10.2022, 21:06

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В итоге попал под суд.

В Иваново огласили приговор заведующему Псыщевской амбулатории, который обвинялся в служебном подлоге, сообщает пресс-служба Верховного суда.

По версии обвинения, мужчина записал на подчиненную медсестру еще и ставку кочегара. По документам, в 2019—2022 годов она занималась вопросами отопления, хотя на самом деле она эти работы не исполняла, но зарплату кочегара получала. В пресс-релизе Верховного суда сообщается, что на должностное преступление медик пошел «из иной личной заинтересованности», то есть никаких денег или материальных ценностей он за то, что медсестра получала лишнюю зарплату, не получил.

Суд признал врача виновным во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы и приговорил к исправительным работам сроком на полтора года с удержанием по основному месту работы ежемесячно 15% заработка.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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