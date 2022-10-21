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ВСУ освободили более 600 населенных пунктов в двух областях

  • 21.10.2022, 21:13
  • 1,604
ВСУ освободили более 600 населенных пунктов в двух областях

Украинские воины стремительно продвигаются на Херсонщине и Харьковщине.

Вооруженные силы Украины уже освободили от российских захватчиков 88 населенных пунктов в Херсонской области и 551 – в Харьковской.

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, на всех деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры.

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