«Это какая же должна быть пенсия, чтобы покупать сало по 20 рублей?» 3 21.10.2022, 21:27

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Пинчанка пошла на рынок и ужаснулась ценам.

Пенсионерка из Пинска Алевтина предпочитает закупаться мясом и салом на местном рынке: по ее словам, там они дешевле и качественнее, чем в магазине. Но, побывав недавно в мясном павильоне, женщина поразилась резко выросшим ценам на сало — об этом она рассказала региональному изданию «Медиа-Полесье».

По словам Алевтины, пенсия у нее чуть больше 500 рублей, из этой суммы после оплаты коммуналки и покупки лекарств остается около 300. Крупы, муку и сахар женщина закупает в оптовых магазинах или дискаунтерах, следит за скидками. Овощи выращивает на даче, а за мясом и салом раз в месяц ездит на городской Центральный рынок: по ее словам, там они дешевле и качественнее.

Однако, приехав закупаться в минувшие выходные, пенсионерка была в шоке от цен: за килограмм сала продавцы просили 20 рублей, за бочок — 15−16 рублей.

— Тоненькое с прослойкой — 6−8 рублей, но его же не пожаришь, и есть нечего — одна шкурка, — говорит Алевтина.

По словам женщины, еще в сентябре сало продавали по 15 рублей.

— Продавцы сказали, что выросла закупочная цена. Но не на 5−7 рублей сразу? И если закупочные цены выросли, то почему в соседнем Иваново цены значительно ниже? — удивляется женщина.

В доказательство своих слов она показала фотографии с ивановского рынка — судя по снимкам, цены в соседнем райцентре действительно ниже почти вдвое.

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