Войска РФ разместили у границы Украины около 800 единиц авиатехники 7 21.10.2022, 21:41

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Самолеты и вертолеты РФ находятся в том числе на аэродромах в Беларуси.

На территориях, граничащих с Украиной, российские оккупанты разместили около 800 единиц авиационной техники.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, передает «Новое время».

«Россия имеет около 800 единиц авиационной техники не так, чтобы вокруг Украины, а на аэродромах, близких к территориям, более или менее граничащим с Украиной», — сказал он.

По его данным, на 40 аэродромах в оккупированном Крыму, Беларуси и России находятся около 450 самолетов и 350 вертолетов.

«Это уже не такая большая цифра. Никто ничего не стягивает. Оно всегда так было», — объяснил он.

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