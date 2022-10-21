Зеленский рассказал об успехах ВСУ в Херсонской области 3 21.10.2022, 21:48

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Также ВСУ сохраняют инициативу на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 21 октября, поблагодарил защитников Украины за успехи в Херсонской области, передает «Новое время».

Глава государства рассказал, что на востоке и юге продолжаются активные бои, ВСУ сохраняют инициативу. Он отметил защитников из 35-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые уничтожают оккупантов на восточном направлении.

«Спасибо и воинам 60-й отдельной пехотной бригады, чьи подразделения демонстрируют хорошие результаты в Херсонской области. Только с начала октября бойцы „затрофеили“ более 30 единиц российской бронетехники, тысячу снарядов для танков и три орудия Гиацинт. Все это оружие обязательно поможет освобождению нашей земли», — подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которые успешно уничтожают российскую технику и боезапас, и бойцов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Остроградского за стойкую оборону занятых рубежей.

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