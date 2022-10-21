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На «Гродно Азоте» остановили несколько цехов и зажгли факел

  • 21.10.2022, 22:04
  • 5,318
На «Гродно Азоте» остановили несколько цехов и зажгли факел

Что там происходит.

Читатели «Зеркала» сообщили, что на «Гродно Азоте» вечером 21 октября зажегся факел. Как выяснилось, там остановили работу двух цехов: аммиак-3 и карбамид-3, при этом сжигание технологический газ на факельной установке. Сейчас принимаются меры по возобновлению производства, а также отслеживается качество воздуха, говорится на сайте предприятия.

Остановку цеха аммиак-3 объясняют технологическими причинами, а цеха карбамид-3 — оптимизацией баланса производственного процесса. На заводе принимаются меры по возобновлению производства.

— При проведении остановочных и пусковых операций в цехе аммиак-3 с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке, — говорится в сообщении.

При этом проводится контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе санитарно-защитной зоне (СЗЗ) с учетом направления ветра. Сведения по воздуху в СЗЗ обещают опубликовать отдельно.

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