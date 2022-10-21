Forbes: Стало известно, сколько танков теряют Украина и РФ каждый день 1 21.10.2022, 22:48

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Разница потерь впечатляет.

Армия России начала терять в среднем 10 танков в день после того, как украинские войска пошли в двойное контрнаступление на востоке и юге шесть недель назад. При этом украинские потери таких боевых машин значительно меньше — всего два танка в день.

Об этом пишет Forbes, добавляя, что такой разрыв шокирует. Армия, которая атакует, обычно теряет больше техники, чем обороняющаяся. Поскольку ей нужно пересекать местность в то время, как оборона может просто прятаться в окопах и за укреплениями, ведя огонь из более безопасных мест.

Более того, российская армия в теории до сих пор имеет огневое преимущество над украинскими войсками, хотя это преимущество сократилось с увеличением российских потерь. Между тем, Украина получает все больше техники от иностранных доноров, а также от самой России, чьи военные бросают танки и гаубицы в процессе отступления.

Forbes пишет, что ускорение российских потерь танков – это результат плохого командования и проблем с моралью, а не технологического баланса на поле битвы. Половина боевых машин, которые пришлось России списать с начала сентября, были покинуты их экипажами, а затем захвачены украинскими военными. Издание отмечает, что армия Украины подрывает многие российские танки, но захватывает не меньше, используя эту технику потом в свою пользу.

Российские потери были огромны еще до начала украинского контрнаступления. По состоянию на 1 сентября армия Москвы потеряла 994 танка, согласно данным внешних аналитиков. 614 из них были уничтожены. Это означает, что с конца февраля Россия теряла пять таких боевых машин в день. Тысяча танков – это больше, чем в арсенале большинства стран. Из-за тяжелых потерь Т-72, Т-80 и Т-90 Кремлю пришлось достать со складов старые Т-62, сошедшие с конвейера в 1970-х годах и раньше.

Forbes пишет, что такая техника не сильно повлияла на продвижение украинских бригад на юге и востоке за последние шесть недель. Теперь на старые танки приходится значительная часть российских потерь в бронетехнике. По состоянию на первое сентября Россия потеряла только один Т-62. Но 19 октября ей пришлось списать 34 таких танка. При этом 30 из них попали в руки украинских военных. Общее количество танков, которые Россия потеряла с февраля и до 19 октября, составляет 1392 машины. Из них 801 была уничтожена.

В это же время армия Украины по состоянию на первое сентября потеряла 249 танков, большинство из которых - это Т-64. Это означает, что украинские военные за полгода войны теряли в среднем чуть больше одного танка в день. С начала контрнаступления на юге и востоке темп украинских потерь ускорился до двух танков в день. По состоянию на 19 октября армия Украины лишилась 320 танков, 176 из них были уничтожены. За последние шесть недель Украина потеряла 71 танк, но захватила 194. Другими словами, контрнаступление привело не столько к потере техники, сколько к увеличению ее запасов.

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