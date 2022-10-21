В Новой Зеландии приняли закон о «простом языке» в документах 21.10.2022, 23:07

Ради борьбы с юридическим и бюрократическим жаргоном.

В Новой Зеландии приняли закон, призванный сделать простым, доступным и понятным деловой стиль письма и язык документов, сообщает 20 октября местное Radio New Zeland (RNZ).

Парламент страны принял этот закон, вызвавший дискуссии, в третьем чтении с небольшим перевесом голосов 65 против 55.

Нормы закона предписывают сократить использование сложного юридического языка и специальной лексики во всех официальных государственных документах. Авторы законопроекта объясняют его положения «здравым смыслом» и заявляют, что «простой» язык сделает бюрократические процедуры более доступными. В частности, комфортнее станут чувствовать себя люди с невысоким уровнем образования и те, для кого английский язык не является родным.

«Этот закон упростит для новозеландцев взаимодействие с государственными службами... Люди имеют право понимать, чего от них требует правительство, какие у них есть права, и знать, чего они могут требовать от правительства», – заявила член парламента Рэйчел Бояк, один из инициаторов принятия закона.

Авторы новозеландского закона взяли за основу «Закон США о простом письме» от 2010 года, который требует, чтобы федеральное правительство США издавало публичные документы «четкими, краткими и хорошо организованными», сказал Бояк.

По мнению парламентария от оппозиции Симеона Брауна, мнение которого приводит The Guardian, новый закон приведет лишь к созданию дополнительной бюрократии, а его авторы, по его убеждению, станут «полицией простого языка» и будут досаждать государственным служащим, навязав им дополнительный контроль. Представители оппозиции пообещали отменить этот закон, если в следующем году им удастся получить большинство в парламенте.

Согласно законодательству Новой Зеландии, теперь его должен утвердить король Великобритании Карл III, глава Содружества наций, в которое входит эта страна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».