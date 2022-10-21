Белый дом хочет обеспечить доступ к Starlink протестующим в Иране 5 21.10.2022, 23:11

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Идут переговоры с Маском.

Белый дом обсуждает с американским предпринимателем, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском доступ к системе спутникового интернета Starlink внутри Ирана. Об этом 21 октября со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

По данным канала, администрация президента Джо Байдена ищет способы поддержать протесты в Иране, которые начались около месяца назад. Считается, что легкая в использовании технология Starlink обеспечит протестующим доступ в сеть.

«Мы держим руку на пульсе, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа. И заинтересованы в том, чтобы найти способы обеспечить доступ иранцам к интернету на своих телефонах и везде. Следовательно, Starlink – это один из вариантов, но не единственный», – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации.

Непонятно, отмечает канал, предлагал ли Белый дом Маску заплатить за установку терминалов в Иране. Источники добавляют, что правительство США надеется на быстрое распространение Starlink также, как это произошло со спутниковыми телевизионными антеннами. Тегеран официально их тоже запретил, но «тарелок» в стране очень много.

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