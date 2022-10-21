В Минске многодетные семьи устроили бунт 2 21.10.2022, 23:20

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Они взяли кредиты, платят за аренду жилья и не могут заселиться в новостройку.

Люди, еще в 2021 году купившие жилье в строящемся доме, расположенном в границах улиц Шаранговича и Панченко в Минске, не могут получить ключи от своей жилплощади. Сроки сдачи объекта переносятся. Всего в доме продано 126 квартир. За этими цифрами — многодетные семьи, которые ради новоселья потратили сбережения, продали единственное жилье, взяли кредиты, влезли в долги, но до сих пор остаются без собственной крыши над головой, передает «Зеркало» со ссылкой на СТВ.

— С апреля мы ждем сдачи ключей. Люди снимают квартиры, люди платят кредиты по каким-то несусветным процентам, а квартиры не сдают. Обидно и неприятно, — рассказала дольщица Валентина.

Минчанка Анастасия рассказала, что рассчитывала еще весной вселиться на собственные квадратные метры. Жилье в строящемся доме в районе Сухарево приглянулось и метражом, и планировкой, и расположением. Рукой подать до детского сада и школы. Поэтому свою квартиру площадью поменьше продали сразу, но ключи от новой так и не получили. Представители компании застройщика обещали построить дом быстро — всего за год, но не тут-то было.

Заложниками ситуации оказались еще больше сотни многодетных семей.

— В мае нас собрали для того, чтобы мы заключили соглашение. Мы заключили соглашение для того, чтобы 1 сентября получить свои заветные ключи. 1 сентября мы не получили, нас клятвенно уверяли — 30 сентября. 30 сентября мы тоже ничего не получили, поэтому 4 октября мы уже коллективно собрались и пошли к директору. На что нас директор уверил: 10 октября все будет. Мы поверили. Уже сегодня 18 число и никаких продвижений нет, — объяснила Марина Буйницкая.

Дому уже присвоен адрес, квартиры готовы, только вот ключи дольщики так и не получили. Совсем скоро закончится октябрь. За долгое время ожидания в семьях успели родиться и подрасти дети. К тому же многие несостоявшиеся новоселы уже заказали новую мебель, теперь это все хранится на съемном жилье и у родственников.

— Я вожу детей из Чижовки, мы просыпаемся в 6 часов утра. Нам обещали в сентябре сдать дом. Мы перевели детей. У меня один ребенок заканчивает в час, второй — в два, третий — в пять надо забирать из садика. Мне через месяц выходить на работу. Я не знаю, как мне в данной ситуации быть, — рассказала Антонина Степанович.

16-этажку во Фрунзенском районе столицы строит Минский домостроительный комбинат (МДК). На его счету десятки возведенных домов, но на этом объекте фирма забуксовала. Люди говорят, что стройка замерла, а вот платежи за квадратные метры — нет. Среди дольщиков ходят слухи, что все силы строительной организации брошены на дом в районе улиц Серова, Любанской, 36, там тоже горят сроки, а потому будущих собственников с улицы Шаранговича просят потерпеть. Возможно, люди бы и пошли навстречу, только вот большинство семей взяли кредиты и теперь оказались в сложной ситуации. Ежемесячные выплаты по ссуде и аренде жилья складываются в неподъемные суммы.

О своей проблеме куда только ни писали. Дошли даже до Администрации Президента. Но пока ни в одном из ведомств люди так и не получили внятного ответа на вопрос: когда же все-таки они смогут начать обживать свои квартиры? Верить уже не могут и ждать больше нельзя.

— Когда звоним в МДК, нам говорят: ждите, документы готовятся, справки собираются. Нам дают справку якобы о том, что собирает справки МДК. Да, мы приезжаем в банк, так как у нас коммерческие кредиты. Нам говорят, что эта бумажка недействительна, у вас в допсоглашении черным по белому написано: 1 сентября — срок ввода дома в эксплуатацию. От 1 сентября нам считают льготные кредиты, субсидии, коммерческие кредиты, — объяснила Марина Буйницкая.

По словам исполняющей обязанности главного инженера ОАО «Минский домостроительный комбинат» Ирины Ивановой технические паспорта на жилой дом и квартиры собственникам уже готовы.

— То есть когда они получат справочку от наших специалистов отдела инвестиций, они смогут получить свидетельства регистрации на квартиру. Получены справки от специализированных организаций частично. В настоящее время готовится получение документов, заключен договор с «Минскводоканалом», — сказала Иванова.

Представитель компании застройщика заверил, что поводов для беспокойства нет. Были нюансы с настройкой оборудования, но их уже устранили. К тому же в МДК напомнили, что на ввод дома в эксплуатацию по закону может уйти шесть месяцев, вот только с какого времени вести отсчет дольщикам, непонятно.

— В настоящее время, как только будет решение Мингорисполкома о вводе строения в эксплуатацию и передаче затрат специализированным организациям, о передаче сетей, то есть это и «Мингорсвет», и «Минскводоканал», и «Горремавтодор», специализированные организации по обслуживанию дворовой территории, после этого дается срок на суммирование затрат, чтобы выставить их дольщикам. И после полного 100%-ного погашения будущим собственником, сегодня еще дольщиком, стоимости, затраченной на строительство квартиры, он получит справку, оформит помещение в собственность и будет заселен. В ноябре они будут уже заселены, — пообещала Ирина Иванова.

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