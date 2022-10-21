Сын российского олигарха Фридмана уехал от мобилизации в Дубай и назвал себя украинцем 21.10.2022, 23:41

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Александр Ожельский

Он записал видеообращение.

Сын совладельца «Альфа-банка» Михаила Фридмана, 22-летний предприниматель Александр Ожельский, записал видеообращение, в котором назвал несправедливыми санкции, которые против него ввела Украина. По его словам, он выступает против войны с самого ее начала, считает себя украинцем, покинул Россию 24 февраля.

«Я не верю, что моя позиция по поводу войны даже не была учтена. Я не верю, что единственная причина этих санкций — моя связь с другим человеком. Я не понимаю, как это возможно в 21 веке», — говорит он.

Ожельский рассказал, участвовал в протестных митингах в России до войны, а после отъезда выходил на акции в Лондоне. Возвращаться в Россию он не планирует. Сейчас он живет в Дубае в арендованной квартире.

«Как вы видите, я живу не в особняке, поскольку живу на средства, которые у меня есть. Я не понимаю, почему это происходит, почему все, что я сделал к этому моменту, оказывается под риском из-за кучи чертовых бюрократов. Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там несколько родственников, которых я раньше посещал почти каждый год. Я не верю, что теперь не смогу этого делать», — завершил свою речь Ожельский.

Отец Ольжевского Михаил Фридман — уроженец Львова. Через несколько дней после начала войны он направил письмо в Financial Times с осуждением войны. «Я уверен, что война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить [множества] жизней и нанесет ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет», — писал он. После попадания под санкции он решил остаться в Лондоне.

В сентябре Фридман предложил украинским властям перевести в страну $1 млрд личных средств, рассказывал The Wall Street Journal Роман Шпек, председатель наблюдательного совета банка. Позже миллиардер предложил докапитализировать «Альфа-банк Украина», а также подарить кредитную организацию государству или другому акционеру.

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