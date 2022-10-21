Российский ефрейтор Касаткин попал в плен, был обменен, вернулся на войну в Украину и был ликвидирован

Российский ефрейтор Касаткин попал в плен, был обменен, вернулся на войну в Украину и был ликвидирован1
- 21.10.2022, 23:55
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Урок для других россиян, решивших вернуться воевать.
Журналист и блогер Денис Казанский обнародовал историю российского ефрейтора Натана Касаткина, со второй попытки погибшего в Украине.
Об этом журналист написал в Telegram.
Он отметил: «Российский военный Натан Касаткин, попавший в плен в первые дни войны, затем был освобожден по обмену, но почему-то решил снова вернуться в Украину».