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Российский ефрейтор Касаткин попал в плен, был обменен, вернулся на войну в Украину и был ликвидирован

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  • 21.10.2022, 23:55
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Российский ефрейтор Касаткин попал в плен, был обменен, вернулся на войну в Украину и был ликвидирован

Урок для других россиян, решивших вернуться воевать.

Журналист и блогер Денис Казанский обнародовал историю российского ефрейтора Натана Касаткина, со второй попытки погибшего в Украине.

Об этом журналист написал в Telegram.

Он отметил: «Российский военный Натан Касаткин, попавший в плен в первые дни войны, затем был освобожден по обмену, но почему-то решил снова вернуться в Украину».

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