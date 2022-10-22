Франция объявила о выходе из Энергетической хартии 22.10.2022, 0:49

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Париж ускорит инвестиции в возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении страны выйти из Договора к Энергетической хартии, регулирующего вопросы энергетического сотрудничества между странами, но критиковался из-за его несовместимости с национальными целями борьбы с изменениями климата.

Об этом сообщает Politico.

«Франция решила выйти из Договора к Энергетической хартии», - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, добавив, что этот шаг «согласуется» с климатическими целями страны и Парижским климатическим соглашением.

«Нам нужно ускорить инвестиции в возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику. Я обеспокоен возвращением ископаемого топлива и углеводородов. Война не должна позволить нам забыть о наших обязательствах по сокращению выбросов углерода», - добавил президент Франции.

Заявлению Макрона передумал вывод Высшего совета Франции по вопросам климата о том, что продолжение членства в Энергетической хартии представляет угрозу для климатических целей ЕС.

Ранее на этой неделе о выходе из договора заявили Испания, Нидерланды и Польша, а Германия и Бельгия дали понять, что рассматривают такой вариант. Италия вышла из хартии еще в 2016 году.

Энергетическая хартия позволяет международным компаниям и инвесторам судиться с правительствами из-за вмешательства, которое влияет на прибыли энергетических проектов. Это положение все чаще рассматривалось как угроза климатическим планам правительств.

Европейская комиссия призвала не выходить из Договора к Энергетической хартии, а поддержать реформу, которая предусматривала исключение для ЕС по поэтапному отказу от защиты проектов по добыче ископаемого топлива в течение следующих 10 лет.

Франция — крупнейшая экономика, которая объявила о выходе из Энергетической хартии, что является серьезным ударом по договору и планах Европейской комиссии его реформировать.

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