Премьер Польши: Западу хватит денег для помощи Украине 22.10.2022, 1:37

Матеуш Моравецкий

Фото: NurPhoto/Getty Images

Кремль должен усвоить это.

Евросоюз и США должны выделять необходимые деньги для нормального функционирования Украины, а Кремль должен понимать, что у Запада будут средства для ее поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в пятницу, 21 октября.

«Кремль должен знать, что как США задекларировали очередную многомиллиардную финансовую помощь Украине на следующий год, так и Евросоюз также поможет, и этих денег хватит для функционирования украинского государства», — заявил Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул, что оно видит значительную роль Польши в процессе выплаты европейских средств Украине, поскольку Еврокомиссия пытается предоставить Киеву средства, но должно быть согласие всех стран ЕС относительно механизма осуществления этих выплат. Моравецкий отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прислушалась также и к аргументам Польши относительно финансовой помощи Украине.

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