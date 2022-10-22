США заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ 22.10.2022, 3:07

Российской делегации не дали визы.

США фактически заблокировали участие российской делегации на конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, оставив ее участников без виз. Об этом говорится в телеграм-канале «Роснано».

«Росатом» и Ростехнадзор планировали принять участие в министерской конференции МАГАТЭ в Вашингтоне 26–28 октября, но еще не получили визы. «Мы считаем это проявлением неуважения со стороны Соединенных Штатов к МАГАТЭ», — говорится в заявлении госкорпорации. «Росатом» пояснил, что запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев примет участие по видеосвязи.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл», — подытожили в госкорпорации.

Президент Украины Владимир Зеленский в августе призвал мир реагировать на ядерную риторику Владимира Путина новыми жесткими санкциями — в частности, против «Росатома» и всей российской атомной отрасли. Против российской госкорпорации санкции пока не были введены.

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