Небензя сбежал перед выступлением Украины по Каховской ГЭС на Совбезе ООН 2 22.10.2022, 8:04

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Речь шла о подготовке РФ к подрыву дамбы Каховской ГЭС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН снова ушел перед выступлением постпреда Украины Сергея Кислицы. Украинский дипломат призвал мир действовать превентивно, чтобы не допустить подрыва россиянами Каховской ГЭС .

Об этом шла речь на заседании Совета безопасности ООН.

Перед началом выступления Кислицы постпред РФ Небензя заявил, что сообщение о поставках Ираном беспилотников является фейком. Он выступил против расследования ООН. Он также распространил в СБ ООН письмо о ситуации вокруг Каховской ГЭС.

В то же время Кислица извинился перед коллегами дипломатами, что им приходится слушать представителя России.

«Я рад тому, что месяцы, не годы наших усилий убрать Россию из Совбеза приносят свои плоды, по крайней мере, сегодня посол покинул сейчас совет, но настанет день, когда России не будет вообще в Совбезе», — сказал Кислица.

Представитель Украины при ООН заявил, что Россия планирует взорвать Каховскую ГЭС.

«У нас есть информация, согласно которой РФ готовит широкомасштабную катастрофу на юге Украины… Если российские террористы взорвут Каховскую ГЭС, более 80 населенных пунктов, включая Херсон, сотни тысяч человек окажутся в зоне быстрого затопления. Такая атака оставит ЗАЭС без воды для охлаждения», — заявил он.

Кислица отметил, что все атаки России по энергетической инфраструктуре являются террористическим актом и призвал членов Совбеза действовать превентивно.

«Сейчас необходимо действовать срочно, чтобы у России не было шанса совершить еще один акт террора», — сказал он.

Кислица призвал Совбез ООН установить на Каховской ГЭС международную миссию по наблюдению и вернуть украинский персонал с последующим разминированием дамбы.

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