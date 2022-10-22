Трампу выдали повестку в суд из-за штурма Капитолия 22.10.2022, 8:07

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Экс-президент США должен до 4 ноября передать все необходимые документы.

Специальный комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 официально выслал повестку в суд бывшему президенту Дональду Трампу. Он должен до 4 ноября передать все необходимые документы.

Об этом сообщает CNN.

«Мы понимаем, что факт отправки повестки бывшему президенту является значительным и историческим событием», — говорится в тексте письма главы комитета Бенни Томпсона и его заместителя Лиз Чейни.

Трамп должен до 4 ноября передать все необходимые документы, а показания под присягой экс-президент должен дать «начиная с 14 ноября или примерно в это время».

Согласно данным американских СМИ, комитет, в частности, требует от Трампа предоставить все данные о его контактах в период с 3 ноября 2020 по 20 января 2021 года.

Что произошло в Капитолии США 6 января 2021

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Тот призвал сторонников разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли».

Во время столкновений погибли четверо участников штурма и один полицейский, более 100 правоохранителей пострадали.

После этого в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Обвинения против Трампа поддержали 57 сенаторов, в том числе семь представителей Республиканской партии, 43 голосовали против. Для импичмента не хватило 10 голосов.

Действующий президент Джо Байден заявил, что вина его предшественника неоспорима, хотя ему и не объявили импичмент.

Минюст США назвал расследование штурма Капитолия «самым сложным» в своей истории, обвинения предъявили почти 550 его участникам.

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