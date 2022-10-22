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Иран стянул войска к границе Азербайджана

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  • 22.10.2022, 8:09
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Иран стянул войска к границе Азербайджана

Корпус стражей исламской революции форсировал реку Арас.

Корпус стражей исламской революции, элитное военно-политическое формирование Ирана, начал учебные военные маневры возле границы с Азербайджаном на фоне напряженности в отношениях двух стран, сообщает dialog.ua.

Иранские СМИ публикуют видео, на которых показано, как бойцы КСИР форсируют реку Арас, протекающую вдоль ирано-азербайджанской границы.

Аналитики отмечают, что, согласно замыслам иранского руководства, проводимые учения должны стать «актом устрашения» вторжения в Азербайджан.

Государственные СМИ Ирана, в свою очередь, утверждают, что стартовавшие в понедельник маневры проводятся в соответствии с заранее подготовленным планом. Учения, в частности, проводятся в провинциях Ардебиль и Восточный Азербайджан, где проживают многочисленные азербайджанские общины.

Иранское посольство в Азербайджане заверяет, что Баку был заблаговременно предупрежден о маневрах.

На опубликованных кадрах можно наблюдать, как иранские военные разворачивают понтонные переправы с целью форсирования реки.

«КСИР проводит военные учения по переправе через реку Аракс, протекающую вдоль границы с Азербайджаном. Это вопиющий акт устрашения, отрабатывающий вторжение в Азербайджан», - отмечают эксперты.

При этом аналитики уверены, что идея вторжения в Азербайджан может обернуться большими проблемами для Ирана. В случае войны Тегеран столкнется со всевозможными израильскими ракетами, реактивными снарядами, беспилотниками-камикадзе, а также с турецкими ударными дронами Bayraktar TB2 и Akıncı.

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