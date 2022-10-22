Боевики «ДНР» избили и бросили в подвал военного РФ 2 22.10.2022, 8:12

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От жены россиянина требовали деньги на выкуп.

Оккупантами в Украине продолжает руководить жажда наживы, причем они не жалеют даже своих. Так, террористы из «ДНР» взяли в плен российского военного, чтоб требовать выкуп из его родственников.

Об этом один из путинских захватчиков рассказал жене в разговоре, перехваченном Главным управлением разведки. По его словам, «жертву» схватили и, связав, бросили на подвал.

«Пошел в город по самогонку, свои же коменданты по голове дали, долбанули ему и в подвале закрыли. И, прикинь, матери фотографии отослали, ну, не матери, а теще и жене. Связали его и требовали денег, типа он в плену», – рассказал оккупант.

Напомним: ранее оккупанты рассказывали, что командование войск РФ под страхом смерти запрещает солдатам отступать с фронта. Для усиления контроля над оккупантами там расширяют деятельность так называемых заградительных отрядов.

«Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления», – допустили в ГУР.

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