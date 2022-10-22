Бойцы ВСУ на южном направлении взяли в плен группу кадыровцев 22.10.2022, 8:22

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Такие пленные - большая редкость из-за привычки «тик-ток» войск отсиживаться в тылу.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают проводить успешные операции на юге Украины. В результате одного из таких было захвачено в плен несколько российских оккупантов. Среди пленных оказались и кадыровские воины.

Видео опубликовал в Twitter пользователь АЗОВ_UA_NATO_USA.

Стоит отметить, что сейчас пленить кадыровцев непросто. Известно, что подразделения «тик-ток» воинов Кадырова фактически не появляются на передней линии столкновения, а в основном используются российским командованием как заградительные отряды, которые не дают возможности отступать с поля боя передовым подразделениям.

Кстати, во время этой операции было пленено еще несколько российских оккупантов.

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