Бойцы ВСУ на южном направлении взяли в плен группу кадыровцев
- 22.10.2022, 8:22
- 9,528
Такие пленные - большая редкость из-за привычки «тик-ток» войск отсиживаться в тылу.
Воины Вооруженных сил Украины продолжают проводить успешные операции на юге Украины. В результате одного из таких было захвачено в плен несколько российских оккупантов. Среди пленных оказались и кадыровские воины.
Видео опубликовал в Twitter пользователь АЗОВ_UA_NATO_USA.
Стоит отметить, что сейчас пленить кадыровцев непросто. Известно, что подразделения «тик-ток» воинов Кадырова фактически не появляются на передней линии столкновения, а в основном используются российским командованием как заградительные отряды, которые не дают возможности отступать с поля боя передовым подразделениям.
Кстати, во время этой операции было пленено еще несколько российских оккупантов.
Взяли кадыровцев, юг pic.twitter.com/XESxuwx7J5— АЗОВ_UA_NATO_USA🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) October 21, 2022