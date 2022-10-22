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Российские военные самолеты подлетели к воздушному пространству Польши

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  • 22.10.2022, 8:25
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Российские военные самолеты подлетели к воздушному пространству Польши

В небо экстренно подняли истребители НАТО.

Российские самолеты два дня подряд подлетали к границам Польши, входящей в состав НАТО. Для перехвата вражеских самолетов экстренно поднимали итальянские истребители, которые задействованы в миссии по воздушному патрулированию Польши.

Об этом говорится на странице Военно-воздушных сил Италии.

«Еще два экстренных вылета истребителей Eurofighter из состава ВВС Италии, которые задействованы в миссии по воздушному патрулированию Польши. Итальянские истребители вчера и сегодня поднимались в воздух для перехвата российских самолетов, пролетавших вблизи границ НАТО», — говорится в сообщении.

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