Российские военные самолеты подлетели к воздушному пространству Польши

Российские военные самолеты подлетели к воздушному пространству Польши4
- 22.10.2022, 8:25
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В небо экстренно подняли истребители НАТО.
Российские самолеты два дня подряд подлетали к границам Польши, входящей в состав НАТО. Для перехвата вражеских самолетов экстренно поднимали итальянские истребители, которые задействованы в миссии по воздушному патрулированию Польши.
Об этом говорится на странице Военно-воздушных сил Италии.
«Еще два экстренных вылета истребителей Eurofighter из состава ВВС Италии, которые задействованы в миссии по воздушному патрулированию Польши. Итальянские истребители вчера и сегодня поднимались в воздух для перехвата российских самолетов, пролетавших вблизи границ НАТО», — говорится в сообщении.