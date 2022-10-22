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Генштаб ВСУ: Между российскими и белорусскими военными начались конфликты

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  • 22.10.2022, 8:27
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Генштаб ВСУ: Между российскими и белорусскими военными начались конфликты

Вражда вспыхнула из-за дерзкого отношения россиян к белорусам на национальной почве.

Авиация противника в течение суток осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Беларуси, отметили в Генштабе армии Украины.

На Полесском и Волынском направлениях ситуация существенно не изменилась, Россия и Беларусь продолжают разворачивать совместную региональную группировку войск.

Между военными РФ и Беларуси «отмечаются неединичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам», говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, размещенной в Facebook.

«На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск Российской Федерации и республики Беларусь. В течение суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь», - отметили в Генштабе.

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