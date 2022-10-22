ISW: Войска РФ начали отступление с западной части Херсонщины 22.10.2022, 8:35

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Слабо организованный отход может превратиться в паническое бегство

Российские войска начали отходить из временно оккупированной западной части Херсонской области. Они, вероятно, намерены продолжить этот вывод в течение следующих нескольких недель, но могут столкнуться с трудностями, если украинские Силы обороны решат атаковать.

Вместе с тем не исключено, что оккупанты хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину. На это указывают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Накануне, 21 октября, украинское оперативное командование «Юг» заявило что российские силы «достаточно активно» перебрасывают боеприпасы, военную технику и некоторые неустановленные подразделения с западного берега Днепра на восточный через паромы.

А параллельно командование ВС РФ направило 2000 мобилизованных мужчин для удержания линии фронта. Враг продолжает обстреливать украинские позиции, вероятно, пытаясь прикрыть свой отход.

Украинские военные подчеркнули, что российская оккупационная администрация готовит эвакуацию привезенных из РФ специалистов, а также коллаборантов и «банковской системы» Херсона. Так называемые администрация в Бериславе и гуманитарные объекты в облцентре также прекратили свою деятельность.

По словам экспертов из Института изучения войны, для вывода российских войск из западного Херсона требуется, чтобы оставшийся российский отряд удерживал оборону от атак ВСУ, прикрывая другие оккупационные силы по мере их отступления. Такой отряд должен быть хорошо обучен, профессионален и готов умереть «за своих», чтобы эффективно выполнить этот долг.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов ранее оценил, что российское военное руководство может вывести «наиболее боеспособные части» из левобережной части региона на правобережную через Днепр и оставить мобилизованных солдат на связи для прикрытия отхода. 21 октября российские блогеры ухватились за такую его оценку и заявили, якобы украинские официальные лица «ложно утверждают», что элитные подразделения, такие как десантники и морская пехота, заменяются необученными мобилизованными в Херсоне.

«Но если оценка Громова верна, то российские войска создают условия для того, чтобы их отступление превратилось в бегство. Маловероятно, что плохо обученные, недавно мобилизованные резервисты выстоят и будут сопротивляться украинской контратаке, если ВСУ решат атаковать их и преследовать отступающие силы. Распад мобилизованного резервистского отряда, оставшегося на связи, вероятно, приведет к разгрому украинцами врага таких же масштабов, как в Харькове», – констатировали в ISW.

Аналитики отметили, что в Кремле пока сохраняют осторожность в отношении того, отдал ли глава РФ Владимир Путин приказ о выводе войск из Херсона, и, вероятно, продолжают готовить информационное пространство к очередному своему краху.

Накануне спикер российского диктатора Дмитрий Песков просто уклонился от прямого вопроса журналистов о вероятном выводе войск и «направил» их за объяснениями к министерству обороны.

Один из российских блогеров предположил, что войска РФ «получат плохие новости из Херсонской области» на следующей неделе и что «ноябрь будет очень, очень тяжелым». Перед тем пропагандисты с росТВ тоже признали, что украинские силы превосходят российские в четыре раза и «в ближайшие два месяца для россиян не будет хороших новостей».

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