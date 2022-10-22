В 488-м полку РФ в Луганской области взбунтовались 70% мобилизованных 2 22.10.2022, 8:42

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Отказников взяли под стражу во временно оккупированной Кременной.

Российские оккупанты, попавшие на войну по «частичной» мобилизации, отказываются вступать в бой с Вооруженными силами Украины. Командование в РФ запугивает и давит на «мобиков», пытаясь вернуть их на передовую.

При этом часть отказников содержат под стражей во временно оккупированной Кременной. Об этом в Telegram сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

По предварительным данным, оккупантов-отказников поместили под стражу на одном из заводов в Кременной. Примечательно, что отказываются вступать в бой с ВСУ абсолютное большинство мобилизованных.

Так, только в одном 488-м полку (в/ч 12721) около 70% мобилизованных, по прибытии на передовые позиции отказались воевать. Более того, некоторые захватчики сбежали, а тех, кого успели поймать, содержат под стражей.

Чтобы заставить «пушечное мясо» вернутся на передовую, командование осуществляет запугивание и психологическое давление. Также в InformNapalm заявили, что одно из подразделений 488 полка под ударами украинской артиллерии отошло на несколько километров.

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