Кадыровцы встретились с HIMARS и не смогли сбежать из Херсона 22.10.2022, 8:45

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Боевики ехали из города на бронированных «Тиграх» и КамАЗах с награбленными вещами и громкой музыкой.

По мере продвижения ВСУ в Херсонской области российские оккупанты по возможности бегут из захваченного Херсона.

Накануне город пафосно покидали боевики Кадырова. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, кадыровцы традиционно находились далеко от линии фронта. Местом базирования они выбрали Херсонский машиностроительный завод им. Петровского.

20 октября наемники довольно торжественно бежали из города: на бронированных «Тиграх» и КамАЗах, груженных награбленными вещами, с громкой музыкой и в солнцезащитных очках.

Однако до места назначения не добрались: в ночь на 21 октября ВСУ нанесли удар по переправе, которую соорудили оккупанты под мостом.

«И там встретились с нашими HIMARS, которые попали точно после комендантского часа, когда гражданских не было на переправе. А эти россияне, которые торжественно ехали переправляться, торжественно отправились на концерт Кобзона», - резюмировал Хлань.

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