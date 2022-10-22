Депутат Верховной Рады: С полком Калиновского мы готовы обсуждать все аспекты жизни современной Беларуси 1 22.10.2022, 9:07

Бойцы полка являются легитимными представителями интересов белорусского народа.

Народные депутаты Украины 19 октября встретились с представителями полка имени Кастуся Калиновского.

Подробности zerkalo.io рассказал народный депутат от правящей в Украине партии «Слуга народа» Богдан Яременко, который присутствовал на встрече.

— Мы знаем о самой встрече представителей Верховной рады с полком Калиновского, после нее был ряд заявлений. Можете ли вы сказать, что послужило поводом и почему она произошла именно сейчас?

— Члены парламента обязаны проводить встречи. Встречи с представителями различных организаций, групп, активистами, известными фигурами — это ежедневная работа любого члена парламента в любой стране для того, чтобы собирать информацию о реальной ситуации в государстве, о чем-то договариваться.

Встреча прошла в форме заседания межфракционного объединения «Дэмакратычная Беларусь». Это группа депутатов Верховной рады Украины, которые объединились вокруг интереса к ситуации в Беларуси и отношений между нашими странами. Эта группа не может не замечать феномен последних месяцев в Украине — это существование белорусского полка, который участвует в войне против Российской Федерации.

Само существование полка, его активность, развитие стали причиной этой встречи. Появилась такая интересная организация, которая проявляет себя не только на поле боя, но начинает интересоваться политикой. Соответственно, мы не могли ее проигнорировать. Вот и вся причина. Здесь нет никаких скрытых мотивов.

— По словам заместителя командира полка Вадима Кабанчука, депутаты назвали подразделение легитимным представителем белорусского народа. Какие смыслы вкладывались в определение легитимности?

— Народные депутаты Украины представляют единство только когда голосуют в зале [парламента] за какой-то закон. Во всех остальных случаях они представляют индивидуальную позицию или позицию своей фракции. Поэтому заявления, которые звучат во время партийных собраний, — это политические оценки.

Такая политическая оценка звучала и на нашей встрече с полком. Она означает, думаю, ни больше ни меньше чем то, что с полком Калиновского мы готовы обсуждать все аспекты жизни современной Беларуси, защиту прав и интересов белорусов на территории Украины, как и все аспекты будущего вашей страны. То есть мы видим в них организацию, с которой целесообразно, можно [говорить] и которая уполномочена обсуждать [эти вопросы]. Таким образом мы показали свое отношение к ней.

У нас есть очень уважаемая белорусская организация на территории Украины (и не она одна). Но понятно, что ничего более важного, чем полк Калиновского, в Украине нет. Как я уже сказал, полк начинает проявлять интерес к политике, политическим вопросам. И да, мы готовы с ним работать как с представителями интересов белорусского народа.

Мы сегодня пришли к такой ситуации, когда видим, что Беларусь в том виде, в котором она существует сейчас, — это угроза для нашей страны. Беларусь, оккупированная Россией и внутренним захватчиком, принимает участие в войне против нашей страны. Мы в Украине заинтересованы в том, чтобы это изменилось. И мы заинтересованы в том, чтобы это сделали сами белорусы.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы перемены в Беларуси начались как можно скорее.

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