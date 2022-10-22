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ВСУ нанесли ракетами HIMARS мощный удар по Антоновскому мосту

  • 22.10.2022, 9:15
ВСУ нанесли ракетами HIMARS мощный удар по Антоновскому мосту

Уничтожен российский ЗРК «Панцирь», на мосту бушует пожар, который оккупанты не могут потушить.

Вечером 21 октября ВСУ снова ударили ракетами по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне, устроив оккупантам HIMARS-шоу. В городе сообщают о громких взрывах, пишет obozrevatel.com.

В Telegram-каналах публикуют видео ночного удара украинских защитников по мосту.

В ВСУ сообщили, что на мосту «отминусовали» российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

"В районе Антоновского моста прожаривание. Пе ве о работает? Сообщается, что кацапский Панцирь минуснулся. А это значит, что пэ оо не работает", – иронически прокомментировали украинские военные.

Telegram-канал «ХХ» сообщил, что на Антоновском мосту на месте прилетов сейчас пожар. На место вызвали «скорые», которые едут по Киндийскому шоссе без «мигалок».

А пропагандистские паблики уже успели оспорить попадание украинских ракет в сооружение, заявив, что над мостом работает ПВО.

В то же время в соцсетях отметили, что пожар на Антоновском мосту нечем тушить, ведь оккупанты украли все пожарные машины, даже старые.

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