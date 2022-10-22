ВСУ нанесли ракетами HIMARS мощный удар по Антоновскому мосту 22.10.2022, 9:15

Уничтожен российский ЗРК «Панцирь», на мосту бушует пожар, который оккупанты не могут потушить.

Вечером 21 октября ВСУ снова ударили ракетами по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне, устроив оккупантам HIMARS-шоу. В городе сообщают о громких взрывах, пишет obozrevatel.com.

В Telegram-каналах публикуют видео ночного удара украинских защитников по мосту.

В ВСУ сообщили, что на мосту «отминусовали» российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

"В районе Антоновского моста прожаривание. Пе ве о работает? Сообщается, что кацапский Панцирь минуснулся. А это значит, что пэ оо не работает", – иронически прокомментировали украинские военные.

Telegram-канал «ХХ» сообщил, что на Антоновском мосту на месте прилетов сейчас пожар. На место вызвали «скорые», которые едут по Киндийскому шоссе без «мигалок».

А пропагандистские паблики уже успели оспорить попадание украинских ракет в сооружение, заявив, что над мостом работает ПВО.

В то же время в соцсетях отметили, что пожар на Антоновском мосту нечем тушить, ведь оккупанты украли все пожарные машины, даже старые.

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