The Times: Путин сменил тактику в войне против Украины 8 22.10.2022, 9:21

12,920

Кремль уже не надеется на победы на полях сражений.

Россия, не имея значительных побед на поле боя, изменила тактику в сторону террора украинского народа. Цель врага – уничтожить энергетические объекты страны, чтобы граждане мерзли в своих домах.

Приближающаяся зима является фактически последней надеждой, «оружием» главы Кремля для разгрома Украины. Об этом говорится в материале The Times.

Отмечается, что более 40% энергетических объектов страны были выведены из строя за 10 дней атак дронами-камикадзе, ракетных ударов по электростанциям и другим объектам инфраструктуры.

Именно это, считают эксперты, является частью новой военной кампании российского диктатора Владимира Путина по уничтожению энергосети страны с приближением зимы. После упомянутых атак более 1100 украинских городов и сел – от Сум на севере до Львова на западе и Запорожья на юге – остались без света и воды. Так, зиму называют последним оружием Кремля для желаемого агрессором разгрома украинского государства.

Издание подчеркивает: хотя подобные удары и несут за собой много разрушений и смертей, они никак не влияют на ситуацию на фронте. По словам эксперта Александра Хмелевского, которого цитирует The Times, Путин рассчитывает, что из-за разрушения инфраструктуры, жилых домов, убийства мирных граждан, отключения электроэнергии и отопления в зимний период, «украинцы будут требовать от своих властей заключить мирное соглашение с Россией на любых условиях».

«Удары будут продолжаться. Ракеты и беспилотники в РФ пока не заканчиваются, а Иран уже анонсировал поставки ей баллистических ракет. Поэтому очень важно обеспечение Украины системами ПВО. Без них страну ждут большие разрушения и много жертв», – добавил специалист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».