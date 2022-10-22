СМИ: В Беларуси задержано руководство торговой сети «Соседи» 19 22.10.2022, 9:26

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Задержаны почти все топ-менеджеры и как минимум один из основных бенефициаров.

О задержании в Беларуси руководителей торговой сети «Соседи» сообщает «Наша ніва».

«Задержаны почти все топ-менеджеры, а также как минимум один из основных бенефициаров — Вадим Иванесов», — сообщает издание. Вероятно, процессом руководил Комитет госконтроля.

Одной из возможных причин задержания медиа называет нарушение порядка формирования цен.

Торговая сеть «Соседи», объединяющая 180 магазинов, принадлежит компании «Либретик», которая работает в Беларуси более 20 лет. В прошлом году в общей сложности в компании работало больше 5 тысяч человек.

Летом у ритейлера произошла масштабная утечка данных: в интернете оказались данные 634 тысяч человек, зарегистрированных на сайте сети sosedi.by. Ритейлер признал утечку данных клиентов — обладателей карт «Купилка» только 19 июля. Тогда власти начали проверку, но ее итоги не озвучивались.

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