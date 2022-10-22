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Длина «линии Вагнера» на Донбассе составляет всего 1,6 км: спутниковые снимки

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  • 22.10.2022, 9:28
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Длина «линии Вагнера» на Донбассе составляет всего 1,6 км: спутниковые снимки

Укрепление поражает своей примитивностью.

Компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки укреплений, построенных «вагнеровцами» в районе временно оккупированного Россией населенного пункта Горское на Донбассе.

Об этом сообщает liga.net.

Укрепление состоит из четырех рядов противотанковых «пирамидок», за которыми обустроен окоп.

Вероятно, отмечает CNN, это то самое укрепление, которое российские пропагандисты назвали «линией Вагнера», так как она оборудована наемниками ЧВК Вагнера. Российские медиа утверждают, что линия обороны будет оборудована от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска – то есть, более чем на 200 км.

Анализ снимков показывает, что сейчас длина укрепления составляет всего 1,6 км.

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