Медики назвали самую полезную для здоровья рыбу 11 22.10.2022, 9:34

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Ее мясо — чистый белок.

Из-за высокого содержания легкоусвояемого белка, витаминов А и D, а также жирных кислот медики настаивают на добавлении рыбы в рацион как минимум два раза в неделю.

Специалисты выяснили, какие виды рыбы самые полезные.

Об этом пишет ukrhealth.

Согласно мнению специалистов, лидером по содержанию витаминов и питательных веществ является тунец. Его калорийность на 100 грамм продукта составляет всего 80 ккал. Мясо данной рыбы — чистый белок. В нем мало жира и большое количество цинка, фосфора, кальция, селена и витамина D.

Употребление лососевых видов, таких как форель, горбуша и сам лосось, улучшают функционирование сердечной мышцы и снижают риск образования тромбов. В них много витаминов группы В, А и D, селена, фосфора и фолиевой кислоты.

Сама низкокалорийная из перечисленных видов рыб — форель, которая дополнительно является источником натрия, калия, кальция, марганца, магния, фтора, а также необходимых для сердечно-сосудистой системы Омега-3 и Омега-6. Красная рыба налаживает работу эндокринной системы, влияет на правильное формирование костей и разгоняет обмен веществ.

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