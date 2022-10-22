Пропагандистка Скабеева устроила истерику из-за бегства армии РФ из-под Херсона 4 22.10.2022, 9:46

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На российском ТВ готовятся к «жесту доброй воли».

Российские пропагандисты продолжают готовить граждан своей страны к очередному «жесту доброй воли» оккупационной армии РФ. Так, одна их главный рупоров Кремля Ольга Скабеева заявила, что главная задача войск России сейчас – не потерять Херсон.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу «60 минут», которое ведет на телеканале «Россия-1» вместе с мужем-пропагандистом Евгением Поповым, в пятницу, 21 октября.

Также Скабеева отметила, что оккупанты сначала должны «закрепиться в Артемовске» (в Бахмуте на Донетчине – Ред.), а только потом можно говорить о планах насчет захвата других украинских городов.

«Все прелести от взятия Одессы нам известны, как известны все прелести от взятия Киева или хотя бы даже Николаева...Конечно, освобождения (поспешила исправиться пропагандистка – Ред.). Нам бы для начала не потерять хотя бы Херсон», – сказала Скабеева.

Ранее пропагандистка уже меняла свою риторику после поражения путинских войск на Харьковщине. Она заговорила о том, что у стран, которые поддерживают Киев, сильное оружие и эффективная тактика.

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