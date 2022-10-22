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Белорус из Дрогичинского района собрал в лесу три корзины и два ведра грибов

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  • 22.10.2022, 9:48
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Белорус из Дрогичинского района собрал в лесу три корзины и два ведра грибов

Опубликовано фото богатого «улова».

Белорусские леса не перестают радовать любителей «тихой охоты». В Дрогичинском районе семья собрала в лесу три корзины и два ведра грибов. Фото «улова» опубликовал телеграм-канал «Онлайн Брест».

В предстоящие выходные погода будет подходящей для похода в лес. В субботу днем будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +10°С, а по юго-западу страны — до +13°С.

В воскресенье на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в юго-западных районах Беларуси столбик термометра поднимется до +17°С.

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