«Ели сырой картофель с консервами «Бурятмясопрома» 2 22.10.2022, 9:52

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Украинцы показали показали разгромленный штаб оккупантов в Херсонской области.

Защитники Украины продолжают освобождать населенные пункты Херсонщины, а правоохранители находят там все новые артефакты «великого русского народа». Они показали беспорядок в школе, где находился штаб оккупантов.

Там российские военные преступники «принимали решения», ели, спали, а в подвалах пытали украинцев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Алярм».

«Оккупанты жрали консервированный сырой картофель из самой Брянской области, тушенку «Бурятмясопрома», запивали все сочком из Адыгеи, а спали в импровизированных шатрах», – говорится в подписи к снимкам.

Такие атрибуты быта российской армии обнаружили криминалисты полиции Киевщины во время осмотра школы в Херсонской области. Захватчики устроили в учебном заведении настоящее свинство.

В классах они организовали штаб, разрисовали Z-этками школьный автобус, а в подвале организовали застенку для допросов местных жителей.

В общем, все действовало уже по знакомому сценарию террора, присущего военным страны-агрессора. Неизменной осталась и привычка оккупантов оставлять после себя «визитки».

В этот раз это были документы Северо-Кавказского округа нацгвардии РФ. По всей вероятности, штаб принадлежал именно военнослужащим этого соединения.

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