«Ели сырой картофель с консервами «Бурятмясопрома»2
- 22.10.2022, 9:52
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Украинцы показали показали разгромленный штаб оккупантов в Херсонской области.
Защитники Украины продолжают освобождать населенные пункты Херсонщины, а правоохранители находят там все новые артефакты «великого русского народа». Они показали беспорядок в школе, где находился штаб оккупантов.
Там российские военные преступники «принимали решения», ели, спали, а в подвалах пытали украинцев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Алярм».
«Оккупанты жрали консервированный сырой картофель из самой Брянской области, тушенку «Бурятмясопрома», запивали все сочком из Адыгеи, а спали в импровизированных шатрах», – говорится в подписи к снимкам.
Такие атрибуты быта российской армии обнаружили криминалисты полиции Киевщины во время осмотра школы в Херсонской области. Захватчики устроили в учебном заведении настоящее свинство.
В классах они организовали штаб, разрисовали Z-этками школьный автобус, а в подвале организовали застенку для допросов местных жителей.
В общем, все действовало уже по знакомому сценарию террора, присущего военным страны-агрессора. Неизменной осталась и привычка оккупантов оставлять после себя «визитки».
В этот раз это были документы Северо-Кавказского округа нацгвардии РФ. По всей вероятности, штаб принадлежал именно военнослужащим этого соединения.