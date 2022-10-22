Белорусский электромобиль и «суперкомпьютер» для офиса: краткая история позора 11 22.10.2022, 10:02

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Фото: onliner

Что не так с прожектами, разрекламированными главой Академии наук.

После недавнего приема у Лукашенко председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков в эфире «Беларусь 1» рассказал о том, что могут предложить своим согражданам и всему миру белорусские разработчики. А также поделился мнением, как Беларуси нужно развивать свою микроэлектронику, чтобы получалось «не хуже, чем у западных стран».

Присмотримся к заявлениям Гусакова внимательнее и попробуем ответить на вопрос, что с ними не так, пишет «Салідарнасць».

«Белорусский электромобиль: который то ли уже существует, то ли еще будет»

— Что касается нашего белорусского электрокара, мы ставим задачу, чтобы он был не очень дорогим — не дороже $20−25 тысяч. Это продукция массового пользования. Что касается спортивных электромобилей, их будет немного, они будут эксклюзивны, более насыщенные. И стоить они будут, конечно, дороже, — заявил глава НАН.

Корреспондент БТ, кажется, засомневался в этих словах и уточнил:

— Давайте подытожим: белорусский электромобиль существует, он будет?

Гусаков на это ответил достаточно двусмысленно:

— Существует. Он будет. Разработана компонентная база.

Сомнения сотрудника БТ легко понять, достаточно вспомнить о том, сколько раз за последние пять лет глава Академии наук уже обещал белорусам отечественный электромобиль.

Опытный образец был создан еще в 2017-м. Весной 2019-го Гусаков анонсировал продажи первых авто к концу года.

Но прошло еще два года, и мы услышали о том, что на данный момент проходят испытания образцов электрических автомобилей. А Минэнерго пообещало серийное производство к концу 2021-го. Речь шла о договоренности с «Белджи», которая якобы готова была выпустить первую тысячу таких авто. Но в июне 2022-го гендиректор предприятия Геннадий Свидерский развеял эти мечты, рассказав о первой партии электромобилей, поставленных на рынок. Она составила всего 50 единиц.

Более того, по словам управленца, «Белджи» продолжит «развивать направление электромобилей», но в ближайшей перспективе на внутренний рынок такие авто будут закупаться в Китае.

О том, как скоро потенциальным покупателям стоить ждать лимитированную серию «эксклюзивных и более насыщенных» электрокаров (и стоит ли вообще ждать), говорит недавняя история.

В начале сентября на открытии Minsk ELEKTRO-2022 ученые НАН представили первый спортивный электромобиль. На презентации было заявлено, что «большинство электроники в электромобиле, в том числе система управления — собственного производства».

скоре выяснилось, что за основу первого белорусского электрического спорткара был взят образец минского конструктора-самоучки Дмитрия Кабанова. Здесь можно почитать и увидеть, как будущая «автосенсация» Академии наук выглядела на начальном этапе.

Секрет белорусских ученых раскрыл телеграм-канал LAB-66:

Суперкомпьютер для офиса — свежа ли сенсация?

Отвечая на вопрос, способна ли Беларусь создать процессор для компьютера, Владимир Гусаков смело заверил:

— Запросто! Я вам более того скажу: Академия наук разрабатывает суперкомпьютер! 20 триллионов операций в секунду, а сейчас уже даже и больше. Но это офисный суперкомпьютер. Мы его вот поставили Минобразования, даже Китай закупил. Учитывая развитие микроэлектроники в этой стране, если китайцы закупают, оно имеет значимость и ценность.

Из ответа, как и в случае с электромобилями, не до конца понятно: Академия наук еще разрабатывает суперкомпьютер или уже поставляет его? На всякий случай мы проверили в официальных источниках.

Для начала отметим, что совместная белорусско-российская программа СКИФ (СуперКомпьютерная инициатива Феникс) действует уже 22 года. Одна из ее разработок в 2004-м заняла 98 место в Топ-500 самых высокопроизводительных компьютеров в мире.

Не исключено, что Гусаков имел в виду разработку 2017 года — малогабаритный офисный суперкомпьютер «СКИФ-ГЕО-Офис».

Вот как его предназначение описывается на виртуальной выставке НАН:

— Применяется для моделирования и проектирования изделий и процессов с высокой точностью их физических и технологических характеристик, проектирования инженерных изделий и решения математических и физических задач с большим объемом вычислений, обучения параллельным вычислениям. Разработка обеспечивает персональные суперкомпьютерные вычисления в организациях и структурных подразделениях (офисах).

Вместе с Россией догоним и перегоним?

Глава Академии наук убежден, что для развития собственной микроэлектроники нам не обойтись без создания холдинга или концерна:

— Чтобы мы могли установить специализацию, кому чем заниматься. Где-то надо микроэлектроника, где-то микропроцессоры, чипы, где-то упаковку надо делать. У нас компетенции есть, но надо интегрировать. Потому что разрозненные производители не могут добиться индивидуально каких-то выдающихся конкурентных преимуществ.

При этом Гусаков подчеркивает, что объединение усилий с Россией в этой сфере даст результаты не хуже, чем на Западе. Дело за малым — добиться «нормальной размерности» чипов собственного изготовления.

Звучит сомнительно. И дело не только в пресловутой российской коррупции и печальной судьбе ранее созданных не менее амбиционных белорусских холдингов. Ни Беларусь, ни Россия не являются признанными авторитетами среди производителей компьютерных процессоров. В том же «СКИФ-ГЕО-Офис» используются процессоры Intel.

Более того, после вторжения в Украину российские производители процессоров столкнулись с серьезными проблемами. Как сообщают профильные издания, лишь некоторые из крупнейших предприятий и имеют собственное производство процессоров. Но их собственных мощностей недостаточно для создания наиболее технологичных и высокопроизводительных моделей чипов.

Все более технологичные разработки российских компаний до весны 2022-го производились вне России, чаще всего тайваньской компанией TSMC.

Удастся ли белорусским ученым самостоятельно либо в компании российских коллег создать собственный продукт, лишившись доступа к актуальным передовым технологиям, покажет время.

Тем более, как сказал сам Гусаков, времени на раскачку нет. Но, как показывает опыт, на неудобный вопрос всегда можно ответить максимально универсально: «Холдинг по созданию микрочипов? Существует. Он будет».

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