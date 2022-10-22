Остатки войск РФ готовятся к уличным боям в Херсоне 2 22.10.2022, 10:06

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Город покинула значительная часть жителей.

Захваченный Россией Херсон покинула значительная часть населения. Российские оккупанты в городе переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные местными жителями жилища. Захватчики готовятся к уличным боям. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Согласно данным Генштаба, значительная часть гражданского населения покинула оккупированный войсками РФ Херсон. Вражеские силы готовят город к уличным боям.

«По имеющейся информации, Херсон оставила значительная часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям», - указано в сообщении.

Также захватчики вывозят пациентов и медицинский персонал из Каховской больницы.

«По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала», - подчеркивается в сообщении Генштаба.

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