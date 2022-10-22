Замкомандира полка Калиновского Вадим Кабанчук: Мы вернем белорусам право выбора 6 22.10.2022, 10:14

2,634

Свержение режима Лукашенко включает в себя и военное, и политическое направление.

Два дня назад представители полка имени Кастуся Калиновского встретились с депутатами Верховной рады Украины из межфракционного объединения «Дэмакратычная Беларусь». В ходе встречи нардепы выразили желание сотрудничать с полком как с легитимным представителем белорусского народа.

«Зеркало» спросило у заместителя командира полка Вадима Кабанчука, как он видит эту ситуацию.

Вадим Кабанчук заявил журналистам:

— Нас легитимными называет украинская сторона. Это же не мы себя сами так назвали. Это оценочное суждение украинской стороны. Как говорил депутат Гончаренко в своем комментарии, что они рассматривают легитимными разные центры силы, кроме режима в Беларуси. И он в том числе называл и Тихановскую. Мы абсолютно спокойно к этому относимся и не претендуем на какую-то исключительную роль, что только мы, и никто другой. У нас позиция такая.

Если украинцы нас считают легитимными, мы же не будем говорить, что мы не считаем себя легитимными, потому что «нас никто не выбирал». Да и что значит, нас должны были выбрать? Мы вообще добровольцы, которые приехали и воюют, кто меня должен был выбрать? Куда? Через какие механизмы? Украинцы это просто по факту посчитали, потому что мы оказываем действенную помощь. Они так считают, и это их позиция.

Замкомандира полка Калиновского отметил: идет война, в нее может быть втянута Беларусь, и сейчас у полка есть более важные дела, чем разбираться в формулировках. При этом он не отрицает, что у калиновцев есть политические амбиции.

— Почему мы начали развивать политическое направление? Потому что нам нужно решить ряд вопросов политического характера, которые мы по разным причинам по-другому решить не можем. В первую очередь это связано с тем, что нам нужно расширяться, что нам нужны какие-то ресурсы, изменения на уровне законодательства и так далее. И мы эти вопросы будем поднимать на двухсторонних контактах. Причем не только с украинской стороной, а с разными. Возможно, если все сложится, то будет открыт и центр общественно-политического направления, не военного. Не исключаю.

Мы делаем конкретные вещи. Мы воюем. У людей забрали право выбора, и мы это право им вернем, когда отстраним режим. Люди пойдут на участки голосовать за своих любимых кандидатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».