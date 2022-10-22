Жена мобилизованного из РФ получила от властей 2 рубля 26 копеек выплат 2 22.10.2022, 10:21

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Новобранцы из тюменского отряда «Ермак» спят в Украине на голой земле без палаток, буржуек и еды.

Жена одного из мобилизованных россиян, которых бросили воевать в Украину, получила 2 рубля 26 копеек выплат. Она также пожаловалась, что «мобикам» обещали военную подготовку, а вместо этого отправили мерзнуть в леса под Энергодаром.

Там новые оккупанты «спят на земле в спальных мешках». Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Речь идет о «мобиках» из тюменского отряда «Ермак», которые находятся под Энергодаром в Запорожской области якобы на «второй линии обороны». По словам россиянки, ее муж по специализации артиллерист, однако его поставили в пехоту, тогда как танкистов – снайперами.

«В снайпера поставили полуслепого: -12 на один глаз. За две недели обучения не научили ничему. У них нет ничего, кроме автомата. На весь батальон выдан один квадрокоптер, которым никто не умеет управлять», – утверждала жена мобилизованного.

Она также подтвердила ранее обнародованную в российских пабликах информацию от военнослужащих из «Ермака», что у них «нет палаток, буржуек и еды».

«Кушают остатки того, что брали с собой. Спят в спальнике на голой земле. Нет возможности высушить вещи. Все болеют, у многих уже, возможно, пневмония, так как постоянный мокрый и тяжелый кашель», – говорится в сообщении.

Вместе с тем жена оккупанта, получившая от властей 2 рубля выплат, заявила, мол, и новоиспеченные военные, и их родственники опасаются жаловаться открыто, поскольку за это «могут без всего отправить на передовую».

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