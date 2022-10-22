В Камбодже нашли древнюю статую загадочного мифического существа 22.10.2022, 10:23

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Оно могло олицетворять полубога или титана.

Многовековая статуя головы антибога Асуры, изготовленная из песчаника, была обнаружена в знаменитом археологическом парке Ангкор в Камбодже.

Об открытии со ссылкой на данные Национального управления Камбоджи ANA сообщило информационное агентство «Синьхуа». Находка была сделана перед южными воротами храма Том. Эксперты определили, что статуя изображала Асура. В буддийской мифологии это был полубог, титан или антибог, в зависимости от контекста. К слову, подобные определения этому мифическому существу даются и в индуизме.

Чхук Сомала, глава регистрационной группы Департамента консервации памятников и превентивной археологии ANA, рассказал, что статуя головы Асуры была найдена при проведении раскопок. Последние проводились на месте, где еще недавно были установлены киоски по продаже сувенирной продукции.

Как теперь выяснилось, киоски располагались прямо над реликвиями, которые лежали на небольшой глубине - примерно от 30 до 40 сантиметров. По словам Сомала, найденная голова Асуры является довольно крупной. Ее высота составляет 60 сантиметров, ширина - 65 сантиметров, толщина - 59 сантиметров. К сожалению, она оказалась разломанной на три куска.

Впрочем, экспертам уже удалось их соединить и воссоздать скульптуру. По стилю изготовления ученые определили, что эта статуя была установлена одновременно со строительством храма Байон во время правления короля Джаявармана VII в конце XII - начале XIII века. Статуя уже доставлена на хранение в музей Преа Нородома Сианук-Ангкор. Археологи же теперь сосредоточат свои усилия на поиске тела этой скульптуры.

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