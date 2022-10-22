Эксперт: ВСУ уничтожат россиян в Херсонском «котле» с помощью особой тактики 22.10.2022, 10:32

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РФ отправляет на правый берег Днепра необученных резервистов.

Несмотря на то, что из Херсона «эвакуировались» оккупационные гауляйтеры, армия страны-террориста России вряд ли намерена выходить из города. На это указывает ряд признаков, в том числе тот факт, что за последние дни враг переместил в этот район несколько батальонных тактических групп из числа вновь мобилизованных. По этой же причине подрыв Каховской ГЭС также маловероятен – агрессор не будет отрезать свою 30-тысячную группировку от «большой земли».

Что касается освобождения Херсона украинскими Силами обороны, то оно напрямую зависит от объемов и темпов поставок военной помощи Запада. В настоящее время украинская армия накапливает силы, чтобы пойти в новое контрнаступление. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Могут ли украинские Силы обороны предотвратить подрыв Каховской ГЭС?

– Президент Зеленский сказал, что исключать вариант, что Россия захочет подорвать ГЭС, нельзя. Была информация, которая требует проверки и подтверждения, о том, что якобы россияне разгружали ящики в районе Каховской ГЭС.

С военной точки зрения Каховская ГЭС находится достаточно далеко от передовых позиций украинских Сил обороны, в нескольких десятках километров. Соответственно, ГЭС находится под плотным контролем российской армии, российской артиллерии и авиации.

Но вопрос лежит в несколько иной плоскости – в плоскости военной рациональности. Взорвать дамбу, чтобы что? Очевидно, что левый берег Днепра ниже, чем правый, поэтому все российские формирования, которые будут находиться на левом берегу, попадут в зону риска.

Понятно, что им плевать на мирное население, но то, что в определенной степени будет разрушена логистика российских оккупационных войск, действующих на правом берегу Днепра, – это логично.

Я не верю в то, что Россия уходит из Херсона. Если бы она собиралась оттуда уходить, она бы не стала за последние десять дней перемещать туда до пяти батальонных тактических групп из числа «чмобиков» на правый берег Днепра.

Да, из Херсона бежали местные гауляйтеры, представители оккупационной власти, ФСБшники, но свежие силы и средства на территорию Херсона и Херсонской области россияне перемещают. Они имеют там группировку войск порядка 30 тысяч. Взорвав дамбу в Новой Каховке, они фактически отрезают их от большой земли.

Каким образом они будут снабжать эту группировку боеприпасами, топливом, продуктами питания?

Думаю, все это информационный вброс, направленный на перенесение акцентов с военной составляющей на гуманитарную. Потому что все прекрасно понимают, что в случае подрыва дамбы огромное количество людей оказывается в зоне риска.

Думаю, это такой себе сигнал приглашения к переговорам со стороны РФ. Дескать, давайте уже соглашайтесь на переговоры с нами, либо мы устроим вам какую-то пакость. Но не более.

– Мы видим, что оккупант использует абсолютно все средства, чтобы хоть как-то насолить Украине, которую он не может победить. Как в этом контексте он может использовать Запорожскую АЭС?

– Очевидно, что контроль над ситуацией на Запорожской АЭС находится за пределами войны России и Украины. МАГАТЭ как представительский орган Организации Объединенных Наций курирует ситуацию в Энергодаре. Совершенно очевидно, что любые действия, направленные на эскалацию ситуацию в районе Запорожской АЭС со стороны РФ, четко отслеживаются. Они встретят жесткую реакцию со стороны мирового сообщества.

Сигналы, которые получает Путин и его окружение от стран коллективного Запада, очень четкие и очевидные – россияне, не шутите, иначе будет вам горе. Потому что, если будет создана техногенная катастрофа с ядерными компонентами, в зоне риска окажется весь европейский континент.

– Вы сказали о признаках того, что оккупант не выходит из Херсона. Как будут развиваться события на этом участке фронта дальше? Смогут ли украинские Силы обороны в ближайшей перспективе освободить этот город?

– Многие европейские эксперты уверены, что в течение ближайших шести недель будут созданы предпосылки по деоккупации Херсона, и эти предпосылки будут реализованы. Но совершенно очевидно, что прогнозы в этом случае – вещь неблагодарная по одной причине: продвижение украинских Сил обороны в рамках контрнаступления напрямую зависит от объемов и темпов поставок военно-технической помощи нашими западными партнерами.

Нам нужны артиллерийские орудия и снаряды к ним. Без снарядов, без HIMARS продвигаться вперед невозможно. 30 тысяч российских войск – это очень большая группировка, которая противостоит украинским Силам обороны. Тем более, что эта группировка более-менее снабжается. Пусть не на сто процентов, но базовое обеспечение потребностей войск имеется. У них есть топливо для танков, у них есть боеприпасы, поэтому, как минимум, оборону они могут держать.

Тактика лягушачьих прыжков подразумевает уничтожение всей военной инфраструктуры и всех военных объектов в глубине обороны противника до 80 километров, и только потом можно продвигаться вперед. В противном случае мы будем терять наших воинов в боях, но никаких результатов не получим.

– Считаете ли вы, что в ближайшие недели Вооруженные силы Украины могут достичь существенных успехов на каком-либо направлении?

– 19 октября представитель Офиса президента Арестович сказал буквально следующее: по всей линии российско-украинского фронта украинские Силы обороны находятся в состоянии обороны. Я думаю, что сейчас идет процесс накопления соответствующих сил и средств, дабы потом двигаться вперед.

Где это будет происходить – это тайна за семью печатями, потому что очевидно, что об этом захотят знать и русские. Об этом известно только Генеральному штабу, но Генштаб ничего не скажет. С учетом того, что генерал Буданов анонсировал достаточно серьезные подвижки на линии фронта, связанные с контрнаступлением, оно будет.

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