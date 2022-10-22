Путин приехал к военным РФ на полигон со странным шрамом на руке 10 22.10.2022, 10:40

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Глава РФ отправил вместо себя двойника?

Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне решил изменить своим традициям онлайн-общения с подчиненными, устоявшимся в эпоху пандемии коронавируса, и лично посетил полигон в Рязанской области, где на войну с Украиной готовят мобилизованных, сообщает dialog.ua.

Российские СМИ с размахом отрапортовали, что глава Кремля не только проверил подготовку российских военных, но и сам пострелял со снайперской винтовки.

Компанию ему во время визита составил министр обороны Сергей Шойгу, вокруг которого ходило много разных слухов в последнее время. Совместное публичное появление Путина и Шойгу на военной базе, видимо, нацелено на то, чтобы убедить российское общество в «нерушимости союза» между президентом и главой оборонного ведомства.

Вот только остается загадкой, действительно ли на полигон приезжал Путин или это был его двойник. Версия с двойником получила убедительное продолжение после того, как обозреватели заметили странный шрам на правой руке президента России, которого не было во время предыдущих появлений руководителя Кремля на публике.

Впрочем, утверждать однозначно не представляется возможным. Не исключено, что на полигоне действительно был Путин, а замеченный блогерами шрам - следы от внутривенного катетера.

Эта версия не кажется необычной с учетом регулярных сообщений СМИ о болезнях президента РФ.

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