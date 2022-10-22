В Борисове кондуктор избила пассажира: неожиданное продолжение истории 3 22.10.2022, 10:43

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Оказалось, не все так просто.

У истории с кондуктором из Борисова, которая пнула пассажира, а очевидцы сняли на видео — есть продолжение. Она вышла на связь с руководством автопарка и написала заявление по собственному. У женщины своя правда. Так почему она так себя вела с пассажиром, в материале «Минской правды».

Напомним, что в сети стало распространяться видео, на котором кондуктор автобуса агрессивно пинает одного из пассажиров. Тот просит о помощи водителя, а сидящие рядом пассажиры смеются и снимают происходящее на видео. Оказалось, что случай произошел на одном из маршрутов города Борисова. По словам очевидцев, мужчина не нашел монет, чтобы расплатиться за проезд без сдачи. За что кондуктор его ударила ногой и начала обзывать.

У кондуктора своя версия происходящего. По ее словам, этот пассажир пытался достать из ее сумки кошелек с деньгами. Говорит, но это снимать на камеру никто не стал. После резонанса, который вызвало это видео, она решила обратиться в милицию и написать заявление. Но на ситуацию с увольнением это не повлияло, ведь она 5 дней не появлялась на работе. Единственное — ей разрешили написать заявление по собственному.

— Вы поймите, кондуктор — эта такая рабочая профессия, у которой много обязанностей и очень мало прав, — комментирует нам произошедшую ситуацию директор филиала «Автобусный парк №3» ОАО «Миноблавтотранс» Александр Слаек. — Если все действительно было так, как она сказала, то это значит — кондуктор таким образом защищалась. Да, делала это неправильно, по-женски эмоционально. После этой ситуации, мы провели с нашими кондукторами собрание и рассказали им, как нужно вести себя в таком случае. Она должна была сообщить о произошедшем водителю, тот закрыть двери и вызвать милицию. Тоже самое касается и пассажира. Если унижают его человеческое достоинство, он должен был подойти к водителю, тот заблокировать двери и набрать 102. Все, никаких вопросов бы не было. Никто не дает никому права кого-то обижать.

Он добавил, что к большому сожалению, с унижением кондуктора сталкиваются постоянно.

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