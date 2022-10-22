РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине 8 22.10.2022, 10:48

8,406

Луцк, Ровно и Хмельницкий обесточены после атаки.

Россия утром, 22 октября, устроила ракетный обстрел ряда областей Украины. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. В городах Ровно, Луцк, Хмельницкий, Одесской и Киевской областях есть либо прилеты, либо последствия сбитых ракет, сообщает «Главред».

Перед массированным обстрелом страной-агрессором РФ раздалась тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма. Появлялись сообщения о запуске ракет.

Одесская область

Местные издания рассказали о появлении столба дыма из-за взрывов в области. В отдельных населенных пунктах заявили о том, что пропала электроэнергия.

Публиковались видео, на которых, по предварительной информации, зафиксирован пролет ракет.

Киевская область

После того, как прогремели взрывы, жителей региона предупредили о работе противовоздушной обороны. Людей призвали находиться в укрытиях. Публиковались фото возможного прилета в Киеве.

Руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба напомнил о запрете фиксации работы ПВО и заявил о работе системы противовоздушной обороны.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что сбито 5 ракет, которые летели на Киев. Также он заявил о последствиях вражеских обстрелов в других регионах.

«Ровно, Луцк, Хмельницкий, Одесская и Киевская области - прилеты и/или - последствия падения сбитых ракет», - сказал Арестович.

Город Хмельницкий и Хмельницкая область

Взрывы на Хмельнитчине официально подтвердили местные власти – руководитель ОВА Гамалий и мэр областного центра Симчишин. В городе исчез свет. Горожан призвали запасаться водой.

«Хмельницки, город без света. Просим за возможность сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет», - сообщили в Хмельницком горсовете.

Черновицкая область

Председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что над Днестровским районом украинские войска сбили ракету. Она упала в озеро. Людей попросили оставаться в укрытиях.

«Повреждений объектов и домов граждан нет, продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях!» – подчеркнул Запаранюк.

Тернопольская область

Градоначальник Тернополя Сергей Надал сообщил, что в соседних регионах проблемы с электроснабжением. Он призвал жителей области быть готовыми к возможным аварийным отключениям света.

«В соседних областях возникли проблемы с электроснабжением. Подготовьте все необходимое на случай аварийного отключения света. Не оставляйте укрытия до окончания тревоги», - сказал градоначальник.

Львовская область

На Львовщине сработала система противовоздушной обороны.

«Во Львовской области работала ППО. Детали позже. Оставайтесь в укрытиях!» – сообщил руководитель ОВА Максим Козицкий.

Кировоградская область

Глава областной военной администрации Андрей Райкович заявил, что в области ситуация тревожная. Он призвал жителей региона находиться в укрытиях.

«Друзья, обстановка чрезвычайно тревожная. Прошу всех вас, не пренебрегайте и не покидайте укрытий!» – подчеркнул чиновник.

Корреспонденты Суспільне сообщили, что в Кропивницком слышны звуки взрывов.

Ровенская область

Руководитель ОВА Виталий Коваль заявил о прилетах в регионе.

«Друзья, есть попадания. Подчеркиваю, не выставляйте в сети видео и фото. Ждите официальной информации. И оставайтесь в укрытиях!» – призвал Коваль.

Луцкая область

Градоначальник Луцка Игорь Полищук сказал, что российские оккупанты попали в объект энергетики.

«Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали позже», - предупредил мэр.

Полтавская область

На Полтавщине зафиксировали пролет вражеских ракет.

«Враг продолжает обстреливать территорию Украины. Мы фиксируем ракеты, пролетающие над Полтавщиной. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях! Отнеситесь серьезно к своей безопасности!» – написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Реакция Офиса президента Зеленского

Глава ОП Андрей Ермак подтвердил террористические обстрелы инфраструктуры Украины со стороны России.

«Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины - инфантильная. Мы становимся только злее, ежедневно. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ», - подчеркнул Андрей Ермак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».