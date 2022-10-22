Под Витебском автомобиль сбил лося 2 22.10.2022, 10:51

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Пострадали два человека.

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 20 октября возле деревни Коммунарка Витебского района, сообщили в областной ГАИ.

Предварительно установлено, что 57-летний житель областного центра возвращался на своем автомобиле домой. При движении в направлении городского поселка Руба он сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.

В результате ДТП водитель и его 54-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Лось от удара погиб.

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