Под Витебском автомобиль сбил лося

Под Витебском автомобиль сбил лося2
- 22.10.2022, 10:51
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Пострадали два человека.
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 20 октября возле деревни Коммунарка Витебского района, сообщили в областной ГАИ.
Предварительно установлено, что 57-летний житель областного центра возвращался на своем автомобиле домой. При движении в направлении городского поселка Руба он сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.
В результате ДТП водитель и его 54-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Лось от удара погиб.