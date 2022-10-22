«Мы тут как черти, одеты во все мародерское» 22.10.2022, 10:57

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Оккупант рассказал о плохом обеспечении российской армии и массовом бегстве новобранцев.

Российский оккупанты жалуются на отсутствие обеспечения со стороны командования. Солдаты сами добывают себе амуницию на фронте.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россиянин сказал своей матери, что российское телевидение обманывает население говоря о том, что у оккупационной армии хорошая амуниция и оружие.

«А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что вещи были, погорели, оружие погорело. Мы одеты во все украинское, на мне наколенники, поджопник - все мародерское. Тут как черти, все украинское», - сказал он.

Оккупант также добавил, что демобилизованные каждый день «пачками уходят».

«Мобилизованные каждый день пачками уходят. Оружие кидают и уходят. Сегодня вон 10 ушло. Потому что только по телевизору брешут, что амуниция, оружие тут хорошее… У нас тут осталось 44 человека. Все бегут», - рассказал оккупант.

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