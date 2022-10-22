101-я элитная дивизия США впервые за 80 лет переброшена в Европу 5 22.10.2022, 11:03

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«Кричащие орлы» проводят масштабные учения в пяти километрах от украинской границы.

В Румынии появилась 101-я воздушно-десантная дивизия армии Соединенных Штатов. Это элитное подразделение переброшено в Европу впервые за последние 80 лет.

Сюжет об этом выпустило CBS News.

101-ю дивизию называют «Кричащими орлами». Это элитное американское подразделение легкой пехоты, способное развертываться на любом поле боя в течение всего пары часов. Она заточена на сверхбыстрое реагирование на угрозы.

«Кричащих орлов» перебросили в Румынию. Разместились они менее чем в 5 км от украинской границы. Это направление было выбрано из-за захватнической войны, которую Россия ведет против Украины.

«Более семи месяцев российские войска пытались продвинуться вдоль побережья Черного моря в район Херсонщины, стремясь захватить ключевые украинские портовые города Николаев и Одессу. Их цель - отрезать Украине все выходы к морю. Эта угроза, столь близкая к территории НАТО, и стала причиной отправки туда одной из самых элитных десантно-штурмовых дивизий Америки с тяжелой техникой», - говорится в статье.

Элитная пехотная дивизия усилена авиацией, что резко повышает ее возможности. «Кричащие орлы» проводят масштабные учения совместно с румынами, в рамках которых, в частности, воссоздают танковые бои, как на украинских фронтах.

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