На будущей неделе в Беларуси в силу вступают новые ПДД 22.10.2022, 11:05

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Напоминалка про требования к водителям.

27 октября вступает в силу новая редакция ПДД. И в ней не так мало изменений. О намерении внедрить некоторые из них говорили уже не один год. Новые пункты должны разрешить давние споры: что считать непропуском пешехода, какой поворотник включать при въезде на круговой перекресток и другие.

В преддверии грядущих перемен в Правилах Onliner.by простыми словами рассказывает про требования к водителям.

Водителям можно будет не возить с собой документы о техосмотре. То же касается и страховки, если она заключена в электронном виде. Вместо прав можно будет предоставить биометрический документ (идентификационную карту гражданина).

Требование «своевременно предоставлять ТС на гостехосмотр» заменили на «своевременно получать разрешение на допуск ТС к участию в движении». В пункте «Запрещается участие в дорожном движении» — идентичная замена понятий.

Еще больше закрепится формула «пешеход всегда прав». В действующих ПДД пешеход обязан пересекать дорогу по наземному пешеходному переходу, «убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен». В будущей редакции условия «убедиться в безопасности» нет, если речь о «зебре». Оно осталось только для перехода по линии тротуаров (когда нет оформленного перехода).

Водитель будет обязан предоставить преимущество пешеходам, не закончившим переход, и уступить дорогу велосипедистам, завершающим пересечение. (Сейчас требование касается только пешеходов.)

Закреплено правило двух полос в спорном вопросе пропуска пешехода на переходе.

Решен еще один спор. Сейчас при повороте водитель обязан «уступить дорогу» пешеходу, а будет обязан «предоставить преимущество». Таким образом, исчезнет повод для возражений со стороны водителя, мол, если пешеход не изменил направление и (или) скорость, значит, его пропустили. Требование уступить дорогу оставили лишь по отношению к велосипедистам.

Появился намек на запрет использования при езде смартфонов и мессенджеров: «Водителю запрещается пользоваться во время движения устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой».

Решена дилемма многих лет: при въезде на круговой перекресток «подача сигнала световыми указателями поворота не производится». То есть не надо будет указывать поворотником ни направо, ни налево.

Несколько дополнили формулировку про стрелку светофора. Будет так: «При движении в направлении стрелки, включенной одновременно с основным желтым или красным, водитель обязан уступить. При движении в направлении стрелки, включенной одновременно с основным зеленым, водитель имеет преимущество перед ТС, движущимися с других направлений».

На автомагистралях и дорогах для автомобилей теперь можно будет ехать 120 км/ч (ранее — 110), автобусам — не более 100 км/ч. Стоит подчеркнуть: это не повышение скоростного режима на всех загородных трассах. Для большинства дорог вне населенных пунктов требование сохранится — не более 90 км/ч (если правилами не предусмотрено иное).

А еще таксисты смогут не пристегиваться ремнями безопасности при движении в населенном пункте только во время перевозки пассажира.

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