«На что может жаловаться племя людоедов?» 4 22.10.2022, 11:13

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О стенаниях россиян по поводу мобилизации.

Телеграм-канал «Колокол XXI» написал о жалобах и стенаниях граждан РФ по поводу мобилизации:

— На что может жаловаться племя людоедов?

Что на столе не хватает приборов.

Что не дали фартук.

Что за столом места для всех не нашлось и некоторым приходится ошиваться в пыльной и мрачной прихожей, а кому-то и вовсе сидеть на сыром пороге под ледяным дождём.

Что за вынужденный обед и ужин вдали от дома обещали доплатить, а выяснилось, что обманули.

Что обещали научить правильно разделывать мясные блюда, а не научили и сразу отправили...

В общем, на что угодно, кроме того, что им предлагают есть людей.

Десятки тысяч жалоб и стенаний. Пленные на интервью у Золкина, мобилизованные в украинских полях, видеообращения матерей и жен во всех социальных сетях, бесконечные комментарии под постами чиновников и пропагандистов...

Мобилизовали не того, нет обмундирования, условия скотские, бросили сразу в пекло, обещали льготы...

Хоть одна бы сволочь сказала, что я против, потому что не хочу убивать людей на чужой земле. Или не хочу, чтобы мой сын, брат, сват убивал людей на преступной войне.

Потолок внутреннего противления — это в лучшем случае страх за собственную в жизнь. А в большинстве — дали ржавый автомат, из него неудобно убивать украинцев. У меня у мужа нет почки, его призвали, призывайте лучше здоровых и сильных.

Убивать украинцев, конечно, надо, хорошо, но давайте, чтобы это делали не все подряд, чтобы наших мальчиков к этому нормально готовили и обучали, чтобы без бардака!

Не общество — племя. Дикое, аморальное племя людоедов.

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