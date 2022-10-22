закрыть
22 октября 2022, суббота, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинцы сбили все летевшие на Киев вражеские ракеты

  • 22.10.2022, 11:15
Украинцы сбили все летевшие на Киев вражеские ракеты

Обломки рухнули на территорию лесного массива.

Ракеты оккупантов, летевших на Киев, сбили украинские ПВО над одним из районов области.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, обломки рухнули на территорию лесного массива.

О сбитии нескольких ракет также сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Несколько ракет, летевших в Киев, сбили в области силы ПВО», — написал он.

Мэр Киева также призвал жителей экономить электроэнергию и с пониманием отнестись к ограничениям ее поставок.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Facebook о пяти ракетах, которые летели на Киев в первом залпе и были сбиты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников