Первый шутер на деревне Телеграм-канал «СерпомПо»

22.10.2022, 11:21

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Лучше бы нормальную книгу в руки взял.

Путин не доехал до фронта.

Смелости хватило только на то, чтобы добраться до полигона.

Там тоже, правда, иногда убивают – вспомним трагедию в Белгородской области. Но, вероятно, в связи с приездом Путина, патроны было приказано сдать или заменить холостыми.

И вот, «великий геополитик» стреляет из винтовки. А его пресс-Песков «отливает в граните» неумный комментарий:

«Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика».

Для кого? Для киллера мафии, отстреливающего оружие, которое возьмет «на дело»? Для военного по контракту?

Лучше бы для Путина было нормальным книгу в руки брать. А то за двадцать с лишним лет ни разу его не видели с книгой в руках – даже с «Колобком», любимым его произведением, видимо, единственным, которое он прочитал. Да и в этом мы не уверены.

Телеграм-канал «СерпомПо»